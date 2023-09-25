نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي ونجله يجتمعان للمرة الثالثة في "إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق خالد النبوي بعد مفاوضات عديدة على إعادة تقديم "إمبراطورية ميم " التي سبق وقدمتها سيدة الشاشة فاتن حمامه عام 1972 في عمل سبنمائي، وهى رواية لـ إحسان عبدالقدوس تحمل نفس الاسم وسوفةيتم تقديمها في شكل درامي، على أن يخوض به الماراثون الرمضاني 2024، ومن المقرر أن يتعاون معه ابنه نور.

عمل سينمائي لخالد ونور النبوي لم يكتمل

كان من المتوقع أن يتم تصوير فيلم "السر" من قبل ليكون أول مشاركة لنور ووالده خالد النبوي في السينما إلا أن تم وقف التصوير دون ذكر أي أسباب، وكان من إنتاج شركة أفلام ناهد فريد شوقي من تأليف وإخراج محمد السباعي، وتدور أحداثه في إطار درامي وكان من المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

راجعين يا هوى..نجاح خالد ونور النبوي معًا



وسبق وقدم خالد النبوي مع نور النبوي مسلسل بعنوان "راجعين يا هوى" في ماراثون رمضان 2022 وكانت المرة الأولى التي يجتمعان بها سويًا، وحقق المسلسل نجاح كبير وحصل على إشادة كبيرة من قبل الجمهور في ذلك الوقت.



أحداث مسلسل “راجعين يا هوى”



دارت أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يجسده خالد النبوي، حيث يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

من هم طاقم عمل مسلسل "راجعين يا هوى"؟



وشارك به عدد من النجوم منهم هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، ونور خالد النبوي، وعدد آخر من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، ومن إنتاج تامر مرتضى.

ما هي آخر أعمال خالد النبوي؟



وجدير بالذكر أن خالد النبوي شارك في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل “رسالة الإمام”، وشارك معه في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والوطن العربي، وهو من إخراج الليث حجو.



أحداث مسلسل رسالة الإمام



وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يقوم بتمثيله كوكبة من نجوم مصر والوطن العربي، وإنتاج شركة "Media Hub- سعدي وجوهر"، وإخراج السوري الليث حجو، بداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت تشهد مصر صراعات جمة آنذاك على السلطة ومحاولات انفصالية وتشتت مذهبي، إلا أن وجود الإمام الشافعي بها أسهم بشكل كبير في تخطي مصر تلك العقبات، بعلمه وشخصيته اللذين أثرا بشكل كبير، بجانب إعادة الشافعي لاكتشاف حياته وماضيه.