الأمير هاري يكرم كيفن كوستنر في حفل جمع تبرعات

القاهرة - محمد ابراهيم - استضاف النجم كيفن كوستنر حفل جمع تبرعات في منزله الضخم بمدينة سانت باربرا، وخلال مراسم الحفل حصل على تكريم شرفي خاص قدمه له الأمير هاري الراعي لجمع التبرعات.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من قبول كوستنر للجائزة الشرفية التي حصل عليها من الأمير هاري، بحضور عدد من كبار نجوم هوليوود، وزوجة الأمير هاري ميجان ماركل.

تكريم الأمير هاري لكيفن كوستنر

ما بعد أزمة الطلاق

ويرفض النجم كيفن كوستنر الاستسلام لأزمة إنفصاله عن زوجته كريستين بومجارتنر، التي استمر زواجه منها لـ 18 عام.

ووفق "ديلي ميل"، كشفت مصادر مقربة من كوستنر، أن النجم الحاصل مؤخرًا على جائزة جولدن جلوب، يحاول حاليًا حل الأزمة، وانقاذ زواجه، الذي ستترتب عليه الكثير من الأزمات المهنية لكوستنر، في مقدمتها مغادرة كوستنر لبطولة مسلسله الناجح Yellowstone.

أسباب الانفصال

تم الكشف تفاصيل جديد حول انفصال النجم كيفن كوستنر عن زوجته كريستين بومجارتنر، الذي تسبب في فشل استمراره في بطولة مسلسل Yellowstone.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، أن المسلسل الناجح، كان من الأسباب الرئيسية في طلاق كوستنر لزوجته، التي عانت من غيابه المتكرر لفترات طويلة أثناء التصوير في ولاية مونتانا.

نهاية الرحلة

و تحققت التكهنات التي دارت حول احتمالية مغادرة النجم كيفن كوستنر لمسلسله الناجح Yellowstone، ليكون الموسم الخامس، هو الموسم الختامي للنجم الكبير.

ووفق "ديلي ميل"، هذه التكهنات اثبتها الإعلان رسميًا عن طلاق كيفن كوستنر وزوجته بعد زواج استمر 19 عامًا، هذه الازمة كانت عامل ضغط على كوستنر، ومنعته من التركيز على الظهور لموسم سادس بالمسلسل، والتوجه لاتطوير أعمال أخرى مشتقة من العمل.

وتقول الصحيفة، أن كوستنر أمن ثروته التي تقدر بـ 250 مليون دولار، بعقد زواج مسبق، لن يسمح لزوجته بالحصول على نصف هذه الثروة بعد الانفصال.