تعرف على ضيوف شرف مسلسل "على باب العمارة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض مسلسل "على باب العمارة"، يوم 4 أكتوبر المقبل من خلال منصة "watch it "، ويظهر خلال الأحداث الفنان أحمد أمين والفنانة رحمة أحمد كضيفي شرف، لدعم الفنان حاتم الثنائى الفنان حاتم صلاح في أولى بطولاته المطلقة في الدراما.



ما هى تفاصيل شخصيات مسلسل "على باب العمارة " ؟





تبين من خلال الإعلان الدعائي للمسلسل تفاصيل ملامح الشخصيات الخاصة بالأبطال، فظهر الفنان أحمد أمين بدور صيدلي، وظهر أيضًا الفنان حاتم صلاح خلال البرومو بشخصية صعيدية تدعى عوض، حارس عقار في القاهرة، وظهرت الفنانة آية سماحة التي تعمل كمديرة منزل في العمارة التي سيعمل بها حاتم صلاح، ويتعرضان لمواقف كوميدية خلال أحداث العمل، بجانب ظهور الفنان محمد محمود.

من هم طاقم عمل " على باب العمارة"؟



مسلسل على باب العمارة بطولة آية سماحة، حاتم صلاح، محمد محمود، محمد رضوان، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، وآخرون من النجوم، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، في 10 حلقات، والعمل من إخراج خيري سالم.

ما هي آخر أعمال حاتم صلاح؟





وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل