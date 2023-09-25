أنيل كابور يعلن عن الشخصية التي سيجسدها من فيلم Animal

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن نجم بوليوود القدير أنيل كابور عن شخصيته من فيلم Animal للنجم رانبير كابور، بنشره لصورة من الشخصية التي سيجسدها بالفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي الصورة التشويقية التي نشرها أنيل كابور لشخصيته من الفيلم المرتقب، حيث يجسد شخصية باسم Balbir Singh.

أنيل كابور

Animal

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع إنديا توداي، اعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الإعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من إخراج Sandeep Reddy Vanga.

فيلم جديد

ونقل موقع إنديا توداي اللقطات الترويجية الأولى التي ظهر بها رانبير كابور، في الشخصية التي يجسدها بفيلمه الجديد.

هذا الفيلم، الذي بدأ كابور الحملة الترويجية له عبر هذه اللقطات الجديدة، ويحمل اسم Animal، ويقول الموقع أن اللقطات الترويجية التي نشرها رانبير كابور، قام بطرحها بمناسبة العام الجديد، ولتحميس متابعيه لترقب الفيلم.

وألحق رانبير كابور المنشور الترويجي الذي نشره للفيلم، بالكشف موعد طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية، وذلك سيكون بحلول يوم 11 أغسطس في موسم صيف هذا العام.