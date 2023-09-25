تايجر شروف وسانجاي دوت يشاركان في فيلم كوميدي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك كل من النجم الكبير سانجاي دوت والنجم الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم سينمائي جديد ستدور أحداثه في إطار من الكوميدية والحركة.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون من إخراج ذ Firoz Nadiadwala، وسيطرح للعرض بعنوان Master Blaster.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير مشاهد الفيلم قريبًا في الصين بمدينة هونج كونج.

Master Blaster

جديد اخبار تايجر شروف

و يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة اما الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئسية.

الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.

جديد مشاريع بوليوود

ويستعد مصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا لخوض تجربة الانتاج السينمائي، عبر إطلاقه لشركته الخاصة الجديدة للإنتاج، باسم Stage 5 Productions.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، المشروع الأول لشركة الإنتاج، سيكون بعنوان Bun Tikki، ويضم في بطولته زينات امان وشابانا عزمي.

وحددت الشركة المنتجة، نوفمبر من عام 2023 موعدًا رسميًا لإنطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد رسميًا.

Tiger 3

وضمن أحدث اخبار بوليوود، أن طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم المنتظر للنجم سلمان خان، Tiger 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة أفلام شهيرة تدور أحداثها في اطار من الحركة.

ووفق موقع "إنديا توادي"، سيطرح الفيلم رسميًا بالتزامن مع احتفالات مهرجان "ديوالي" في الهند، بمشاركة كاترينا كيف في دور البطولة.