تايلور سويفت تقنع 35 ألفًا من متابعيها للتسجيل بقوائم الناخبين

القاهرة - محمد ابراهيم - مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، جرت العادة أن يقدم عدد من نجوم السينما والغناء على تشجيع متابعيهم على المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية.

وتقول ديلي ميل، أن تايلور سويفت كانت من ضمن الفنانين الذين بدأوا في تشجيع متابعيهم مبكرًا على التسجيل في قوائم الناخبين للانتخابات هذا العام، وحتى الآن نجحت تايلور في دفع ما يصل لـ 35،000 ألف من متابعيها للقيام بذلك.

تايلور سويفت

نسخة جديدة من 1989

وأطلقت النجمة تايلور سويفت تصميم جديد لغلاف ألبومها الناجح 1989، الغلاف حمل سماء 5 أغنيات جديدة تضاف للمرة الأولى للألبوم كأغنيات إضافية على أغنيات الإصدار الأول له.

وتقول ديلي ميل، إن هذه النسخة المعدلة من ألبوم 1989، عززت بها تايلور تشكيلة الاغاني، باضافة خمسة اغنيات جديدة، منها اغنية بعنوان Slut.

والنسخة المعززة من الألبوم، ستكون متاحة للاقتناء مع الأغنيات الخمس بها، بداية من يوم 27 أكتوبر المقبل.

جديد أخبار تايلور سويفت

وكان قد تأكد دخول النجمة تايلور سويفت في علاقة عاطفية جديدة مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلس، بعد تصريحات جديدة لشقيق اللاعب أكدت الأمر.

ووفق ما جاء في تصريحات جيسون كيلس، فإن الشائعات حول ارتباط شقيقة لاعب فريق كانساس سيتي شيفز، صحيحة بنسبة 100%، وأن الأمور تسير بشكل جيد للثنائي.