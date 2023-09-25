جيف جولدبلوم يبدأ تصوير مشاهد Kaos في روما

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر النجم القدير جيف جولدبلوم في موقع تصوير مشاهد مسلسله الجديد بالعاصمة الإيطالية روما، المسلسل ستدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الجامع بين التاريخ والفانتازيا.

وتقول ديلي ميل، أن المسلسل الجديد لجيف، سيطرح بعنوان Kaos، ويجسد به جيف جولدبلوم شخصية "زيوس"، من الخرافات الأغريقية.

Kaos

جديد أخبار الدراما بهوليوود

و تقرر رسميًا تحويل أحد المسلسلات الكوميدية الناجحة للممثل ومقدم البرامج البريطاني جيمس كوردن، لان يصبح المسلسل عمل سينمائي يتم إنتاجه قريبًا بمشاركة أبطال المسلسل الأصليين في أدوار البطولة.

المسلسل الكوميدي الناجح تم عرضه في الفترة بين عام 2000 وعام 2005 وكان يحمل عنوان Fat Friends، وتدور قصته حول مجموعة أصدقاء يحاولون معا خسارة وزنهم الزائد.

والنسخة السينمائية من المسلسل، ستشهد عودة جيمس كوردن في دور البطولة، ومعه أبطال المسلسل "روث جونز" و"كيلي شادويك".

جديد مشروعات السينما

وضمن أبرز المشروعات المرتقبة، تستعد النجمة الهندية بريانكا شوبرا لمشروع سينمائي جديد سيكون من إنتاج شركة امازون ستوديوز، وسيجمع في بطولته نجوم كبار.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المشروع السينمائي الجديد، سيشهد تعاون بين بريانكا شوبرا وجون سينا وإدريس البا في أدوار البطولة.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بعنوان Heads Of State، ومن المقرر أن تدور أحداثه حول أزمة تتعرض لها طائرة الرئيس الأمريكي.