تعرف على أبطال الحكاية الثانية لمسلسل "55 مشكلة حب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة هنا شيحة، تصوير حكاية "ماتيجي نشوف" وذلك ضمن أحداث مسلسل "55 مشكلة حب" تأليف عمرو محمود ياسين وتجمع هذه الحكاية عدد من نجوم الفن منهم نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيري.

تفاصيل الحكاية الأولى من العمل

وانطلق عرض أولى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والتي تحمل اسم "الفريدو" أمس الأحد على قناة ON والحكاية مكونة من 10 حلقات، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

ما هي آخر أعمال هنا شيحة؟

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة في الدراما مسلسل "راجعين يا هوى" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوى، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.