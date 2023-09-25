الليلة... "واحد من الناس" يحتفل بالمولد النبوي الشريف على الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل برنامج "واحد من الناس" في حلقة خاصة اليوم الإثنين في الساعة العاشرة مساءً على شاشة الحياة، الذي يقدمه الدكتور عمرو الليثي بالمولد النبوي الشريف ويلتقي مع الشيخ يسري عزام ويتحدث عن كيفية الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي، ويروي حكايات من السيرة النبوية العطرة.

احتفال عمرو الليثي بالمولد النبوي

كما يلتقي عمرو الليثي مع المنشد إيهاب يونس والمنشد عبد الرحمن بلاله ويقدما باقة مختارة من أجمل الالتهابات الدينية والمدائح النبوية، يذاع "واحد من الناس" اليوم في العاشرة مساء قناة الحياة.



محمود عبد المغني ضيف الإعلامي عمرو الليثي

ومن ناحية أخرى، استضاف الإعلامي عمرو الليثي، أمس الأحد، الفنان محمود عبد المغني في برنامج “واحد من الناس”، حيث كشف خلال اللقاء عن أسرار وكواليس خاصة به، منها أمنيته في تقديم شخصية الرئيس محمد نجيب، وحلمه في أن يصبح طباخًا إذا لم يكن ممثلًا، وعن نشأته وذكرياته بحي الوراق ومنطقة إمبابة.

كما تحدث محمود عبد المغني عن أعماله الفنية منها:" ضل راجل وظل الرئيس"، بالاضافة إلى حبه لأداء أدوار المهمشين مثل النبطشي والركين، وتحدث عن أصعب الشخصيات التي قدمها شخصية ريشة الطبال في فيلم "دم غزال"، وإصابته الخطيرة في عينه في فيلم “حملة فرعون”.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع “واحد من الناس”، الذي يقدمه الاعلامي عمرو الليثي يومي الأحد والإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الحياة.