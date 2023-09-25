أمير عيد: مسلسل "ريفو" قدم تشريح مفصل لمشكلات الصحة النفسية بشخصيات متعددة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أمير عيد، إن مسلسل "ريفو" كان مادة ثرية بمشكلات الصحة النفسية، وقدمها من خلال شخصيات متعددة لا سيما شخصية "مروان"، والذي جسدها الفنان صدقى صخر وكان يعانى من الاكتئاب، بالإضافة لمشكلات كل شخصية والتي كان لكل منهما تأثير نفسي على المشاهد.

تصريحات أمير عيد

وأضاف "عيد"، خلال لقائه ببرنامج "It’s Showtime” على شاشة CBC، أن من بين الشخصيات المؤثرة خلال الأحداث التي جسدها الفنان حسن أبو الروس، والذى كان يعانى من التروما والاضطراب النفسي الشديد من الحادث الذي تعرض له، مشددا على أن مسلسل "ريفو" قدم تشريح نفسي بشكل مفصل وما يمر به العديد من الأشخاص في الحياة.

أحداث مسلسل ريفو

وتدور أحداثه حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، ونجحت فى تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وانطلق عرضه الأول على شاشة قناة CBC فى ٢٣ من سبتمبر الجارى بعد أن حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على منصة "Watch it".

من هم أبطال مسلسل “ريفو”؟

وهو من بطولة عدد من كبير من النجوم، أبرزهم: أمير عيد وصدقى صخر وركين سعد وتامر هاشم وحسن أبوالروس، إلى جانب الفنانة الأردنية ركين سعد.