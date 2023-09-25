أحمد فهيم ينضم لأبطال مسلسل "شغل فنادق"

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أحمد جودة - القاهرة - أنضم الفنان أحمد فهيم لأبطال مسلسل "شغل فنادق "ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة على أن يتم عرضه في دراما رمضان المقبل2024، وهو بطولة عمرو يوسف، روبي، وآخرون من النجوم، ومن إخراج محمد سامي.

ما هي أعمال أحمد فهيم المقبلة؟

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد فهيم حاليًا في مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” بجانب الفنانة أسماء جلال، انتصار، محمد محمود، والعمل من إخراج ياسمين علي.

مشاركة أحمد فهيم في “حكاية كاملة”



كما يشارك أحمد فهيم حاليًا في “حكاية كاملة” من مسلسل “حدث بالفعل”، وهي بطولة بسنت حاتم والتي تقدم شخصية "شيرين"، والفنان تامر فرج، وآخرين، والعمل من إخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حول الأمراض النفسية وطرق علاجها.

ما هي آخر أعمال أحمد فهيم؟

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهيم، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة”، وحقق من خلال دور “سيد” نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد داش، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.