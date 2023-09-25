نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مسلسل "ألفريدو" يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت قصة “ألفريدو” من مسلسل “ 55 مشكلة حب” محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من قصة "الفريدو"، أمس الأحد على شاشة قنوات ON، والتي دارت أحداثها عن معاناة “ثريا” الفنانة إلهام شاهين من الزهايمر، وقلق أحمد فهمي عليها بسبب خروجها من المنزل دون هاتفها، مما يدفعه للإتصال بطبيب للإطمئنان على حالتها، فينصحه بضرورة أن تذهب إليه لكي يخفف عنها حدة المرض، فيما يفكر شقيقه في إيداعها في دار مسنين.

حكايات مسلسل 55 مشكلة حب

ويتكون مسلسل “ 55 مشكلة حب ” من 4 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان "ألفريدو"، مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تُعرض على مدار أسبوعين.

من هم صناع حكاية “ألفريدو”؟

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك فى تأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

تعرف على كتاب مصطفى محمود الذي تحول إلى عمل درامي

كتاب 55 مشكلة حب هو كتاب من تأليف الدكتور مصطفى محمود تحدث فيه عن بعض الأمراض التي يشفيها الكلام كأمراض النفس وعذابات الوجدان ليس الكلام بمعني العظات، لكن نجوى الإنسان لنفسه قد تدفعه إلى ذرف دمعه مريحه أو ضحكه مريره تكن هي كل الشفاء. يعرض الدكتور مصطفي محمود 55 من مشاكل القراء مع حلهم، بعض هذه المشاكل قد تدفعك للبكاء وبعضها مما يثير الضحك.

الكتاب عبارة عن رسائل مختارة من اعترافات ومشكلات قراء “الدكتور مصطفى محمود” منها المضحك ومنها المبكي.. نسمع الكثير يقولون “الحب في الزمن الجميل” أي في فترة الخمسينيات والستينيات، وهي الفترة التي كُتب فيها الكتاب، إلا أننا لا نلمس جمال ذلك الحب كما صوّروه.. فقد طغى على ذلك العصر صراع الطبقات، وتحكم المال بالإنسان، وانعدام الثقة، والتحلل والانفتاح، وتدني الأخلاق، كلها تجمعت لنسج أكاذيب حول الحب،حيث كان مفهوم الحب مشوشًا لدى الكثيرين في ذلك الزمان، خاليًا من القيم الإنسانية والمنطقية.