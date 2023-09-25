رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور لها

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة رانيا منصور



وظهرت رانيا منصور وهي ترتدي ملابس صيفية مكشوفة مكونة من توب كط باللون الأبيض، وبنطلون بنفس اللون، وبدت وهي جالسة على متن مركب داخل البحر، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور.

معلومات عن رانيا منصور

درست في كلية الآداب، لها شقيقة توأم تدعى نورهان، وشاركت معها في بعض الأدوار منها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ومسلسل "سبع أرواح"، وتتشابه ملامحهما مع بعضهما، حتى أن البعض لا يفرق بينهما، وعمدت لقص شعرها للتخلص من الشبه الكبير بينهما.



بدأت مسيرتها الفنية بتصوير الإعلانات كموديل لبعض كليبات الأغاني، وإنتقلت بعدها إلى مجال التمثيل، إذ شاركت في فيلم "شباب في الممنوع"، كما شاركت في العديد من المسلسلات منها "كريمة كريمة"، "حارة اليهود"، "كلمة حق"، "طيارة ورق، "في مهب الريح"، "السيدة الأولى" وغيرها. كما شاركت في عمل سينمائي واحد وهو فيلم "حلم عزيز"، بدور شقيقة الممثل أحمد عز، إذ دعمها المخرج المصري عمرو عرفة كثيرًا منذ تم إختيارها لهذا الدور، وأعطاها فرصة ذهبية كانت تتمنى الحصول عليها منذ دخولها الوسط الفني.

مسلسل" إسود فاتح"



وفاجأت رانيا منصور متابعيها بدورها في مسلسل إسود فاتح من بطولة الفنانة اللبناية هيفاء وهبي بجانب معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة حيث ظهرت دون شعر، حيث قدمت دور مريضة السرطان" آية" التي جسدت معاناتها مع سرطان المخ.



