نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور جماهيري.. أبطال خمس جولات في حلقة نقاشية ضمن فاعليات creative summit في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك أبطال خمس جولات الجمهور مساء أمس الأحد، حلقة نقاشية مع الجمهور ضمن فاعليات cearitv Industry summit، بحضور كل من آدم الشرقاوي وداليا شوقي، المخرج مازن أشرف، والمؤلف محمد عبد المعطي، والمنتج يحيى علام.



تحدث أبطال وصناع الفيلم مع الجمهور، الذي حرص على حضور المناقشة عدد كبير منهم، ودرات النقاشات بينهم وكشف صناع خمس جولات عن كواليس الفيلم التي لم تعرض من قبل.

أبطال فيلم خمس جولات

ويضم فيلم خمس جولات مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، دم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف

قصة فيلم خمس جولات

وتدور أحداث فيلم خمس جولات حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.



وكان حرص أبطال فيلم خمس جولات على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في السينمات ضمن جولتهم بعد طرح العمل مؤخرًا، الجمهور العديد من الصور مع كل من الفنان ماجد المصري، وآدم شرقاوي، وداليا شوقي، ورافقهم المنتج يحيى علام.

سحب خمس جولات من السينما

قررت دور العرض السينمائية، سحب فيلم "خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى من السينما المصرية وذلك بعد مرور 3 أسابيع على عرضه، حيث حقق إيرادات ضعيفة للغاية 580 ألف جنيه فقط في خلال أسبوعين.

أفلام تنافس في دور العرض

ويعرض حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، وفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية، وفيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب ومصطفى أبو سريع، وفيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وريهام عبد الغفور وتيام قمر ورنا رئيس، وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن، وفيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وهالة فاخر، وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم وإسلام إبراهيم.