الخميس المقبل .. جامعة السلطان قابوس تشارك فـي معرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض ـ «الوطن»:

تشارك جامعة السلطان قابوس في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب وذلك في المدة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر القادم، بمجموعة من الكتب العلمية والتاريخية والثقافية إلى جانب المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة. تعرض الجامعة في مشاركتها 6 إصدارات حديثة وهي: كتاب (دراسة جدوى المشاريع بين الربحية التجارية والعوائد الوطنية) للأستاذ الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي وكتاب (القطاع الخاص العماني إسهاماته ودوره في التنمية الاقتصادية) للدكتور أشرف مشرف وكتاب (التسجيل العقاري في سلطنة عمان: الواقع والمأمول) للدكتور عباس محمد طه الصديق، وكتاب (الحياة على نتوء صخري) لمجموعة من الباحثين وكتاب (سلطنة عمان في الصحافة الأميركية والأسترالية في عهد السلطان سعيد بن سلطان) للدكتور حسام السيد زكي شلبي، وكتاب (الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي : العمارة العمانية التراثية واستدامتها) لمجموعة من الباحثين. من جانبه قال مدير النشر العلمي والتواصل جمال بن خالد الغيلاني: (يعد معرض الرياض الدولي للكتاب من بين أبرز المعارض إقليمياً ومن أهم المعارض عربياً من حيث عدد المشاركين من دور النشر العربية والإقليمية وتنوع البرامج والفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى ذلك تعد المشاركة في هذا المعرض فرصة فريدة لعرض المنشورات والمجلات العلمية المحكمة في مجموعة متنوعة من التخصصات أمام الزوار القادمين من مختلف الدول. وبهذا نُشجع الباحثون على نشر مزيد من الكتب العلمية، بالإضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الجامعة في مجال النشر العلمي). يُذكر أن سلطنة عمان تَحُل ضيف شرف في النسخة الحالية لمعرض الرياض الدولي للكتاب.

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