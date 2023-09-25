المنتدى الأدبي ينظم جلسة حوارية حول مشاريع جمع التاريخ المروي

مسقط ـ «الوطن»:

نظم المنتدى الأدبي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب امس الاثنين جلسة حوارية بعنوان (مشاريع جمع التاريخ المروي) عن مشروع حرفة (التبسيل) ومشروع (الغوص) والتي انتهى من إنجازها المنتدى الأدبي. شارك في الجلسة وضحة بنت محمد الشكيلية رئيسة قسم الجرد والتوثيق بالمتحف الوطني، والمكلفة بإعداد مشروع (التبسيل)، وسعيد بن عبدالله الفارسي مشرف أول جغرافيا بوزارة التربية والتعليم، والمكلف بإعداد مشروع (الغوص)، وأدار الجلسة فهد بن محمود الرحبي رئيس قسم التاريخ المروي بالمنتدى الأدبي. ناقشت الجلسة الحوارية عدداً من المحاور تتلخص في التعريف بالمشروع، وأسباب اختياره، ونطاقه الجغرافي، والفئة المستهدفة، ومنهجية الجمع الميداني، وكيفية توظيفه في التنمية المستدامة، والتحديات والنتائج، واختتمت الجلسة بنقاشات بين المتحدثين والحضور.

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