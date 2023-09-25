صاعق ومرعب للغاية.. رجل الاعمال المصري نجيب سويرس يفجر مفاجأه من العيار الثقيل بخصوص الممثل عادل امام.. لن تتخيل ما قاله سر لن يتوقعه احد

انت الان تتابع خبر خبر صاعق ومرعب للغاية.. رجل الاعمال المصري نجيب سويرس يفجر مفاجأه من العيار الثقيل بخصوص الممثل عادل امام.. لن تتخيل ما قاله سر لن يتوقعه احدوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن حالة صحة الفنان الكبير عادل إمام بأسلوب مختلف تمامًا. في مقابلة تلفزيونية، أكد ساويرس أن الفنان العظيم يتمتع بصحة جيدة جدًا ويضحك ويمزح، على الرغم من تقدمه في السن. وأشار إلى أن حالته الصحية مستقرة ومستدامة، مما يشكل البهجة والتفاؤل لجمهوره ومحبيه.

وفي إطار التقدير والاحترام، قام ساويرس بتكريم الفنان العظيم عادل إمام في مهرجان الجونة السينمائي في وقت سابق. وعبر عن سعادته البالغة بالفعالية واللحظات الجميلة التي قضاها مع إمام. وأكد أن هذه الذكرى ستبقى في ذاكرته وقلبه لفترة طويلة، حيث استمتع برؤية إمام والتحدث معه ومشاركة الفرحة والتقدير لمسيرته الفنية الرائعة.