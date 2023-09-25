نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حمادة هلال يحيي حفلًا غنائيًا في محافظة قنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي النجم حمادة هلال اليوم حفلًا غنائيًا في محافظة قنا الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير، ويقدم خلاله باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها منها "الأيام، مش هقول، أم أحمد وأشرب شاى وكأنى معاك" وغيرها من الأغانى الرومانسية.



وتم إستقبال "هلال" من مطار الأقصر وسط عدد كبير من الجماهير من أهل محافظة قنا، لإلتقاط الصور معه.

مشاركة حمادة هلال في حفل ليلة الدموع

عبر الفنان حمادة هلال عن سعادته بالمشاركة في حفل ليلة الدموع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي شارك بها ثمانية نجوم أبرزهم؛ أحمد سعد، طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم.

وقال حمادة هلال في مؤتمر صحفي على هامش الحفل: متنور بيكم وسعيد أني معاكم، والحمد لله أن الحفل جميل وأحلى حاجة أن كل النجوم صحاب وحبايب.

وأضاف حمادة هلال: أنا قدمت 3 أغنيات فقط ولكني عملت أغاني كتير حزينة، وخفت أغني أغنية أنا لا مسطول ولا بطوح الحفلة تبوظ.

ونشر هلال الصور عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، موجهًا رسالة شكر إلى الجمهور السعودي قائلًا: «شكرًا لكل الجمهور السعودي الحبيب على استقبالكم وحماسكم، كان حفل رائع بيكم».

استعداد حمادة هلال للمداح الجزء الرابع



يذكر أن حمادة هلال يستعد لبدأ التحضرات الأولى للجزء الرابع من مسلسل المداح المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وكان حمادة هلال، قد قدم مسلسل المداح 3، في رمضان 2023، تحت عنوان أسطورة العشق، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، حنان سليمان، هبة مجدي، تامر شلتوت، خالد زكي، خالد سرحان، محمد رياض، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.حمادة هلال ومسلسل المداح

وكان الفنان حمادة هلال، قد قدم مسلسل «المداح 3»، في رمضان 2023، تحت عنوان “أسطورة العشق”، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، حنان سليمان، هبة مجدي، تامر شلتوت، خالد زكي، خالد سرحان، محمد رياض، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وحصد العمل لى إشادات كبيرة من قبل الجمهور ونجوم الفن.

آخر أعمال حمادة هلال

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال كان طرحه أحدث أعماله الغنائية "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.