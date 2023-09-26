بعد عرض أول حلقتين.. حكاية "ألفريدو" تتصدر تريند جوجل وحديث السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض حاليًا حكاية “ألفريدو” إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذة عن كتاب الراحل دكتور مصطفى محمود، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا منذ عرض أولى حلقاته يوم الأحد عبر فضائية ON، وتصدرت الحكاية تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وحازت على اشادات العديد من الجمهور.

مواعيد عرض حكاية الفريدو

تعرض حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب عبر قناتي ON وON drama من الأحد إلى الخميس بشكل يومي وذلك المواعيد التالية:

العرض الأول عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء على أن تكون إعادة الحلقة في تمام الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهرًا.

والعرض الأول على قناة ON drama في تمام الساعة 10 مساء على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 5 عصرًا.

وأما مواعيد العرض على قناة أبو ظبي، العرض الأول في تمام الساعة 10.00 مساءًا، والإعادة الأولى في الساعة 5.00 صباحًا، الإعادة الثانية في 9.00 صباحًا، والإعادة الثالثة في 1.00 ظهرًا.

قصة حكاية الفريدو



تدور أحداث حكاية الفريدو في إطار درامي اجتماعي تشويقي حول ثريا المريضة بالزهايمر ويقوم برعايتها ابن شقيقها فريد ولكن يريد أشقائه الاستيلاء على شقتها وبيعها ولكن يحاول فريد المحافظة عليها.

تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وفي نفس السياق، يواصل القائمون على المسلسل تصوير الحكاية الثانية والتي تحمل اسم "ما تيجي نشوف" بطولة هنا شيحة، ملك قورة، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين وإخراج محمد الخبيرى على أن ينطلق عرضها بعد انتهاء عرض "الفريدو" على قناة ON كما تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد على بطولة حكاية من حكايات العمل وتحمل اسم "روحي فيك" ومن المقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة.

أبطال حكاية لفريدو



ويشارك في بطولة حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب كل من إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبري، المسلسل من إخراج عصام نصار، تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين، شارك في التأليف وكتابة الحلقات كل من سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة لهما.