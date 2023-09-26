عاجل : فيلا محمد رمضان تحت الحراسة الرسميه.. ما وجدوه بداخلها هز كل الوسط الفني وطالبوا باعتقاله فوراً

انت الان تتابع خبر عاجل : فيلا محمد رمضان تحت الحراسة الرسميه.. ما وجدوه بداخلها هز كل الوسط الفني وطالبوا باعتقاله فوراًوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدر قاضي الأمور المستعجلة في مصر قرارًا بالحجز على فيلا الفنان المصري محمد رمضان بكمبوند في مدينة 6 أكتوبر، بسبب عدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والتي تقدر بحوالي 9 ملايين جنيه.

تم الحجز على 27 تكييفًا في الفيلا الخاصة بالفنان بعدما امتنع عن عرضها للبيع لسداد أموال الدولة، كما تم إغلاق أبواب الفيلا. وقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارًا بالكسر وجار دراسته أمنيًا.

تم تقديم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة 6 أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضد محمد رمضان بتهمة التبديد، وفقًا لما ذكرته أخبار اليوم.