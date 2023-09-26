تعرف على تفاصيل مسلسل "بطن الحوت"

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب عدد كبير من عشاق الرعب والإثارة والتشويق عرض مسلسل "بطن الحوت " بطولة النجم محمد فراج، وينتظر الجميع موعد عرض المسلسل، وازدادت تساؤلات واسعة حول قصة وأحداث المسلسل، وأبطال المسلسل وغيرها من الأمور.



ويبرز “دوت الخليج الفني” أحداث مسلسل “بطن الحوت” قبل عرضه

قصة مسلسل "بطن الحوت"



وعلى صعيد آخر، رفعت منصة شاهد الحماس لجمهورها من خلال نشر البرومو الرسمي للمسلسل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وظهر "فراج" دور شاب تائه وتدفعه الظروف لإدارة أخطر إمبراطورية لتجارة المخدرات.

من هم أبطال مسلسل بطن الحوت؟



يشارك العديد من الفنانين بجانب محمد فراج في مسلسل بطن الحوت، أبرزهم:سماح أنور، بسمة، يوسف عثمان، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، وعدد آخر من الفنانين والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

آخر أعمال محمد فراج

الجدير بالذكر آخر أعمال محمد فراج فيلم فوي فوي فوي والفيلم من بطولة نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، أمجد الحجار، بسنت شوقي، حجاج عبد العظيم، حنان يوسف، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، والفيلم من تأليف وإخراج عمر زهران، وتم ترشيح الفيلم إلى جائزة أوسكار.

