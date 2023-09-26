نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرطان شرس من الدرجة الرابعة.. المخرجة منال الصيفي تحكي رحلة مرض زوجها الراحل أشرف مصيلحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المخرجة منال الصيفي تفاصيل مرض زوجها الراحل الفنان أشرف مصيلحي واكتشافه ورحلة المرض حتى وفاته، قائلة: "أول مرة لاحظنا فيها ده كان وقت تصوير (جمال الحريم) لخبط في الكلام أثناء التصوير تفاجئت أنه مش مجمع ومش عارف يحفظ النص وقال لي أنا اسف والله قلت له معلش هنذاكر سوا وحفظته الدور بشق الانفس وتخيلت أنها مجرد جلطة".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "الكلام ده حصل في آخر أيام التصوير وطلبت منه مراجعة طبيب وكان برفقتنا ماجد يوسف لأني كنت في التصوير ولم أخبر الأولاد وبالفعل راح للدكتور والطبيب قال له ضغط عصبي وكتب له بعض المهدئات ليومين ولم يعجبني ذلك حتى نصحه صديقه بمراجعه طبيب متخصص".

واستطردت: "لما قلت له هنروح لدكتور تاني اتعصب جدًا وقتها وتوجهنا له والطبيب كان يرتدي الكمامه لكن الطبيب طلب الاشعة وأجريناها وهاتفت الدكتور وسألني هل تقودين السيارة وطلب مني التوقف وقال لي إحنا شاكين في ورم أو نزيف أو جلطة".

ولفتت إلى أنها خلال تلك الفترة عرضت الأشعة على طبيب متخصص وأخبرها بضرورة مراجعته وأن يكون أشرف مصليحي برفقتها وأخبره حينها بضرورة إجراء جراحه لوجود كيس مباه على المخ وكان هذا بناء على رغبتي بإخفاء الحقيقة عنه".

وأوضحت أنها قررت عدم إخباره لإنه كان يخاف من المرض وكان جبانا في هذه الجزئية وبيخاف على أسرته جدًا من وقت كورونا.

وكشفت أن أول صدمة تلقتها كانت عندما علمت بأنه مصاب بسرطان مخ شرس نن الدرجة الرابعة وأجرى الجراحه وتعافى بعض الشيء حتى رحلت والدته فأصيب بجلطة أثرت على الكلام والحركة".



وقالت إنها تحملت 3 سنوات رحلة المرض وأنها أخبرت أولاده بحقيقة مرضه بعد شهر من اكتشاف المرض وأنهم تلقوا صدمة وأنها أوقفت عملها بالكامل لمدة عام وقامت بتدشين غرفة رعاية مركزة مجهزة في المنزل لرعايته.