نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني يخوض بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غاب الفنان أكرم حسني عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي 2023، ولكنه يواصل في الفترة الحالية التحضير لمسلسل جديد 15 حلقة.

وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد بداية التصوير، والعمل من تأليف محمد إسماعيل ووائل حمدي، وسيعرض في رمضان 2024.



أحدث أعمال أكرم حسني

ومن ناحية أخرى، يُعرض لـ أكرم في الفترة الحالية فيلم العميل صفر، تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، وشارك فيه كل من بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد أوتاكا، منذر رياحنة، وآخرين، يتحول "صفر عبد اللطيف شداد الهمم" من فرد أمن إلى العميل صفر في ظروف غامضة، مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شاب بسيط لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له حمل السلاح فضلًا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

مغامرة كوميدية مثيرة تظهر بعض ملامحها في الإعلان التشويقي من خلال المواقف الكوميدية التي يقع فيها العميل صفر، والتباين بين ثقته الشديدة في نفسه وبين لغة جسده وأداؤه الحركي الذي يفضح انعدام خبرته على مواجهة تلك المواقف الخطرة بالإضافة إلى ما يخلفه من أزمات وكوارث بسبب عشوائيته الشديدة كأن يتسبب في الإطاحة بإحدى السيدات المارة بالشارع أثناء محاولته الوقوف بالدراجة النارية، أو محاولته الفاشلة للهجوم على أحد الخصوم والتي تنتهي بلكمة شديدة يتلقاها في وجهه.



آخر أعمال أكرم حسني

وكان آخر أعمال أكرم في الدراما مسلسل مكتوب عليا، الذي عُرض في رمضان 2022، وكان من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك فيه أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، وعدد آخر من النجوم، وحقق العمل نجاح كبير وقت عرضه،وعلى مستوى المسرح قدم أكرم مؤخرًا مسرحية حتى لايطير الدكان، التي عرضت في موسم الرياض، تأليف أمير طعيمة وإخراج أوتاكا، وشارك فيها كل من بيومي فؤاد، درة، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب.