نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محمود فارس عن رأيه في "سفاح الجيزة": الانتقادات التي تعرض له المسلسل دليل نجاحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمود فارس، عن رأيه في مسلسل "سفاح الجيزة" للفنانة أحمد فهمي، التي عرضة مؤخرا عبر منصة شاهد الإلكترونية.

وقال محمود فارس في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني": إن "سفاح الجيزة" ممتاز والدليل علي ذلك إعجاب الناس به عبر السوشيال ميديا، مؤكدا بأن الفنان أحمد فهمي ممثل شاطر وظهرت قدراته خلال المسلسل، كما أن المسلسل يحسب للمخرج ولكن جميع المشاركين به ممتازين".

محمود فارس: الانتقادات التي تعرض لها المسلسل دليل النجاح

وعن الانتقادات التي تعرض له المسلسل الفترة الاخيرة عبر السوشيال ميديا موضحا: "الإنتقادات التي تعرض لها المسلسل دليل النجاح لأن الأعمال التي ينتقادها الجمهور بتكون محققة نجاح كبير".

وأعلن الفنان محمود فارس عن أعماله التي ينتظرها خلال الفترة المقبلة قائلا: أنتظر عرض الفيلم العالمي "بحر النسيان" ومن المقرر عرضة في مهرجان برلين، وفيلم "اللعب مع العيال" للفنان محمد إمام، وأما عن أعمال الدراميه، انتظر مسلسل "الغراب" ومن المقرر عرضة الفترة المقبلة، وأتمني يعجبكم.

مسلسل سفاح الجيزة

وفي نفس السياق، تدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة.

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.