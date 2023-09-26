نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض "نصي التاني" تعرف على تفاصيل المسلسل ومواعيد عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد منصة شاهد لعرض مسلسل "نصي التاني" وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة.

وقد أعلنت منصة شاهد الرقمية موعد عرض مسلسل "نصي التاني" الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع.

ويقدم "الفجر الفني" في هذا أبرز التفاصيل والمعلومات ومواعيد عرض مسلسل "نصي التاني" عبر منصة شاهد.

ما هي تفاصيل مسلسل "نصي الثاني" ؟

ينتمي مسلسل "نصي التاني" إلي فئة المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يقابل على ربيع الذي يقدم دور موظف في بنك، فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

وقد أعلنت منصة شاهد الرقمية عن موعد عرضه، حيث أنه من المقرر أن تعرض أولي حلقات مسلسل “نصي التاني” يوم الأربعاء المقبل.

بوستر مسلسل نصي التاني

من هم أبطال مسلسل "نصي التاني"؟

مسلسل "نصي التاني" من بطولة على ربيع ومحمد محمود ومحمود البزاوي وسلوى عثمان وياسمين عمر، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، يظهر في الحلقات ضيوف شرف ومنهم ميرنا نور الدين، بسنت شوقي، رنا رئيس وأسماء أبو اليزيد، جيلان علاء، إيمان السيد.

بوستر مسلسل نصي التاني

ما هي آخر أعمال الفنان علي ربيع ؟

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع السينمائية هو فيلم "بعد الشر" بطولة ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.

بوستر فيلم بعد الشر

تدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، إذ يتعرض شابا لأزمات كثيرة بسبب تعويذة سحرية تقلب حياته رأسًا على عقب، وتحدث له مواقف غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

وقد حققت الأغنية الدعائية لفيلم "بعد الشر"، والتي تحمل اسم "سطلانة"، نحو 64 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.