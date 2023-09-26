نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| راندا البحيري: عبلة كامل لم تعتزل الفن.. وأحمد فهمي وجد نفسه في "سفاح الجيزة" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة راندا البحيري، في فيلم "دولارات دولارات" الذي عرض مؤخرا في إحدي السينمات الكبري بمدينة 6 أكتوبر، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم: نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، إخراج محمد خضري

وكشفت راندا البحيري لـ "الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في "دولارات دولارات" وعن رأيها في مسلسل "سفاح الجيزة" للفنان أحمد فهمي، وعن حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل الفن.

في البداية.. ما الذي جذبك لفيلم "دولارات دولارات"؟

“توجد عوامل كثيرة جذبتني للفيلم ولكن عند انضمامي لأي عمل أسأل عن عاملين مهمين بالنسبة لي جدا وهما المخرج والإنتاج، ثم أقرأ السيناريو، وهذين العنصرين هما من يحققان النجاح للفيلم”

ماذا عن الشخصية التي تقدميها ضمن أحداث "دولارات دولارات"؟

"أظهر بشخصية فتاة طيبة جدا وتدخل في مغامرات وتنزلق إلى مشاكل كثيرة ليست لها علاقة بها إطلاقا".

كيف كانت كواليس الفيلم؟

الكواليس كانت ممتعه للغاية، والعمل مع الفنان علاء مرسي أكثر من رائع، لافتة إلى أنه شخصية جميلة ويحترم الآخرين، ونفسية الممثل، موضحة بأنها كانت تعمل معه في فيلم "الحوت الأزرق"، وكان عندما يعلم بأنها حزينة كان يذهب إليها مسرعا ليعرف السبب ويقوم بحلها، كما أنه يشعر بجميع القطاعات وهي (الإنتاح، والتصوير، والإخراج) ويقوم بإسعادنا جميعا.

وكيف تصفين التعاون مع الفنان صلاح عبد الله؟

"الفنان صلاح عبد الله هو سبب انضمامي لفيلم،(دولارات دولارات) وأنا بحبه جدا، فهو بمثابة أب لنا جميعا، والتواجد معاه خلال أي عمل شرف لي".

ما أكثر الشخصيات التي تتعاوني معها خلال مشاهد الفيلم؟

تجمعني المشاهد خلال فيلم "دولارات دولارات" مع الفنان علاء مرسي، والفنانة أمينة، بسبب طبيعة الشخصية.

وماذا عن فيديوهاتك عبر السوشيال ميديا مع الفنانة مروة عبد المنعم، وهل من الممكن أن تقدمان سويا برنامجًا الفترة المقبلة؟

"أنا بحب جدا فيديوهاتي للغاية مع مروة عبد المنعم، ولكن لن أقدم برنامج إطلاقا لأني لن أنجح في ذلك ولم أفضل البرامج كثيرا".

وما رأيك في مسلسل "سفاح الجيزة"؟

"أتبسطت للغاية لأحمد فهمي بمسلسل "سفاح الجيزة" لأنه وجد نفسه، وبالنسبالي كده أفضل من أعماله الكوميدية، ولكن أنا لم أشاهده، لأن هذا النوع من المسلسلات التي تحتوي علي "العنف" بتتعبني نفسيا وبحلم بكوابيس".

هل لديكي معلومة عن سبب ابتعاد النجمة عبلة كامل عن الوسط الفني؟

"الفنانة عبلة كامل لم تعتزل الفن ولكن ابتعدت قليلا عن الوسط الفني بسبب مسلسل "سلسال الدم" أشتغلنا عليه فترة طويلة جدا من قبل الثورة لمدة 7 سنوات، لذلك ابتعدت فترة وده من حقها".