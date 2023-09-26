أبرز تصريحات أحمد فؤاد سليم لبرنامج "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مجموعة من النجوم أبرزهم لطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم وحسن العدل وسامي عبد الحليم، لفتح صندوق ذكريات حرب أكتوبر، وكيفية مواجهة العدو، وغيرها من الأمور، وفورا تصدرت الحلقة التريند فور عرضها على الشاشة.

وقال أحمد فؤاد سليم: "قبل حرب 73 اتضرب لنا طيارة ونزلت اضطراري في الإسماعيلية، وكان الرئيس السادات دايما بيقول العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، ولا بد من إننا نوقع طيارة إسرائيلية زى ما حصل لينا".



وأضاف: "كنا إحنا بنضرب خط با رليف وما وراءه، والجنود بتوع الصاعقة كانوا بيروحوا يعملوا عمليات طول الوقت في النهار والليل، لأن منطقة الجناين دى منطقة عبور، ويدخلوا يعملوا عمليات".

وتابع: "محمد درويش كان من أكفأ ضاربى الصواريخ في ذلك الوقت، وكانت في طيارة إسرائيلية فيها 8 خبراء، وكنا نسمع إن في منها 3 طيارات بس في العالم، والطيارة دى بتنزل كل يوم التلات من فوق تصور الجبهة كلها وتمشى، وقررنا إنها تنضرب".





آخر أعمال أحمد فؤاد سليم

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم فيلم الباب الأخضر، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم وتغير الحياة، من خلال مصل جديد قادر على تغير ملامح حياة وذكريات الشخص الذي يحصل عليه.