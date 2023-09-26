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هيدي كرم عن تجربة "تحدي الثلج": "خفت يجيلي سكتة قلبية"

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القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعي حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو ظهرت به وهي تمارس أسلوب الاستشفاء العلاجي باستخدام الثلج. 

 

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وقامت هيدي بغمر جسمها بالكامل تقريبا في الماء والثلج لنحو 3 دقائق، ورغم صعوبة تحمل هذا الأسلوب إلا أنها استطاعت مواصلة التحدي وسط تشجيع المحيطين بها.

 

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وأثار فيديو هيدي كريم دهشة وإعجاب متابعيها في التعليقات، ومنهم الفنانة نسرين طافش التي علقت قائلة: "بجد صحابي جربوها مش سهلة خالص بس مفيدة جدا".

 

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أحدث اعمال هيدي كرم

 

ومن ناحية أخرى، الفنانة هيدي كرم تستعد لعرض أجدد أعمالها السينمائية فيلم "آل شلبي" والذي تشارك خلاله في البطولة برفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقيات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداث بينهن.

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آخر أعمال هيدي كرم في السينما

 

ويذكر ان آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ولكنها ظهرت خلاله كضيفة شرف فقط، والفيلم من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني والفنان ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين، وتدور أحداث الفيلم حول طرح عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، وذلك من خلال قصة المذيع خالد، ومشاكله الدائمة مع زوجته خبيرة العلاقات الزوجية ثريا، واللذان لا يتفقان في حياتهما ابدًا، مما يُشعل النيران بينهما، ولخطأ غير مقصود يُحذف أسماء جميع المتزوجين من النظام الاجتماعي، فيتولى صديق خالد عقد لجنة للصلح بين الجميع.

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اخر أعمال هيدى كرم في الدراما

 

وكان اخر أعمال هيدى كرم في الدراما هو مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى وآخرين، كما شاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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