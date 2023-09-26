بإطلالة جريئة.. ياسمين الخطيب تتألق في توب أسود (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورًا جديدة عبر منصة “إكس” تويتر سابقا، وظهرت بإطلالة جريئة، بـ توب أسود مطرز ولامع، وبنطلون من ذات اللون، وخطفت الأنظار بقوام ممشوق وجذاب.

من هي ياسمين الخطيب؟

ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، وهي ابنة الكاتب سيد عبد اللطيف الخطيب، وكانت في أولى مسيرتها المهنية تعمل ككاتبة مقال في بعض الصحف مثل "صحيفة الدستور، والأحرار، والأخبار، وصحيفة الوطن" ثم رئيسة القسم الاجتماعي في جريدة "صوت الأمة"، ومن مؤلفاتها "التاريخ الدموي"، "ست الحسن"، "كنت في رابعة".

ياسمين الخطيب ومجال الإعلام

كانت "ياسمين الخطيب" مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج "من الآخر مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.

أحدث اعمال ياسمين الخطيب

ومن ناحية اخري، شاركت في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذيتناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنتفي رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



آخر ظهور لياسمين الخطيب

يذكر أن آخر ظهور لياسمين الخطيب كان من خلال فيلم "2 طلعت حرب"، من تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، على صبحى، جنى سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

آخر إطلالات ياسمين الخطيب

كان ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا فضفاضا ومكشوفا باللون اللبني المطرز، من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج غير المبالغ فيها.