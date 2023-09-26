وزير السياحة والآثار يلتقي بالمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08:27 صباحاً - التقى، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، بالسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني بحضور السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد بيتر أبوش الملحق التجاري بالسفارة.

واستهل السيد الوزير اللقاء بالترحيب بالسير جيفري دونالدسون والوفد المرافق له، مثمناً العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

كما استعرض السيد الوزير المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق البريطاني.

وأشار إلى حرص الوزارة من خلال سياستها الاستراتيجية والتسويقية الحالية على التعاون بصورة أكبر مع شركاء المهنة والقطاع الخاص بما يساهم في تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري ولا سيما في ظل الطلب المتزايد على زيارته، مشيرًا إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة منذ مايو الماضي.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون لزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن السوق البريطاني يعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر كما يعد من الأسواق التي تستهدفها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها.