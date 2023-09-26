منة شلبي لأول مرة على خشبة المسرح بعد 23 عامًا بالتمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت الفنانة منة شلبي، العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين أفلام ومسلسلات، ولكنها لم تقف على خشبة المسرح من قبل، ولكنها واخيرا ستشارك في مسرحية غنائية استعراضية لأول مرة.

وأعلن السيناريست مدحت العدل في تصريحات تلفزيونية، أنه تعاقد مع الفنانة منة شلبي على تقديم بطولة مسرحية ميوزكلي تعرض في موسمي الرياض وجدة، وذلك بعدما كتب مسرحية تشارلي تشابلن وحققت نجاحًا كبيرًا.

أشهر أعمال منة شلبي

قدمت منة شلبي ما يقترب من 70 عملا فنيا متنوعا بين أفلام سينمائية وأعمال درامية، وتعتبر مسرحيتها مع السيناريست مدحت العدل هي أول عمل مسرحي لها منذ بدايتها الفنية عام 2000،قدمت العديد من أعمال الفنية على الصعيد السينمائي والدرامي، ولعل أبرز أعمالها الفنية، هي: فيلم الساحر مع الراحل محمود عبد العزيز، مسلسل حديث الصباح والمساء، فيلم هندي مع أحمد أدم وصلاح عبد الله، أبو العربي مع هاني رمزي، في محطة مصر مع كريم عبد العزيز، هي فوضى مع يوسف الشريف وخالد صالح، كدة رضا مع أحمد حلمي، الأولة في الغرام مع هاني سلامة، نور عيني مع تامر حسني، بدل فاقد مع أحمد عز، حارة اليهود، واحة الغروب، تراب الماس مع أسر ياسين، في كل أسبوع يوم جمعة، ليه لا 2، بطلوع الروح.

أحدث اعمال منة شلبي

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة منة شلبي على فيلم جديد بعنوان "سارة وعلي" مع النجم احمد داود، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية مهندس يقع في قصة حب منة شلبي، ومن المقرر انطلاق التصوير قريبًا، فيلم "سارة وعلي"، بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومن المقرر بدء التصوير قريبًا، تأليف وإخراج هبة يسري، ويعتبر ذلك العمل السينمائى الثاني الذى يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما فى فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".

آخر أعمال منة شلبي

يذكر أن الفنانة منى شلبي شاركت في موسم رمضان الماضي 2023، بمسلسل يحمل اسم تغيير جو، وعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان، وعرض على شاشة قناة MBC مصر، ومنصة شاهد، وشاركها في العمل كلًا من: إياد نصار، ميرفت أمين، صالح بكري، عصام عمر، شيرين، محمود قابيل، رزان جمال.