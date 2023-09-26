بداية مبشرة جدًا.. الجمهور يُشيد بمسلسل "ألفريدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - عُرض يوم الأحد الماضي أولى حلقات مسلسل "ألفريدو" ليفتتح بداية موسم الشتاء من خلال شبكة قنوات on، ويعتبر أول حكاية من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب".



ردود أفعال السوشيال ميديا على مسلسل "ألفريدو"

تصدر المسلسل محركات البحث “جوجل” بعد عرض أولى حلقاته، وجاءت تعليقات الجمهور من خلال حساباتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا، كالتالي: "مسلسل ألفريدو رائع أول حلقة مبشرة بجد، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين أداء ولا أروع دون مكياج إتقان وأداء ورقي، شكرًا لصناع العمل".



كما كتب آخر: "مسلسل جميل جدًا اجتماعى أسري، وأستاذة تمثيل إلهام شاهين"، وعلق آخر: "مسلسل جميل جدًا اجتماعي أسرى روعة عجبني أوى، قافلة الحلقة جامدة، الشغالة طلعت مش ساهلة باين عليها، حد يعرف اسمها أى البنت دي أدائها حلو تعبيرات وشها فظيعة، إلهام شاهين بصراحة عاملة الدور حلو أوي، حكاية جميلة بدايتها حلوة،ألفريدو

٥٥مشكلة حب".



تفاصيل المسلسل





يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

ما هي تفاصيل شخصية إلهام شاهين وأحمد فهمي في حكاية “ألفريدو”؟



وتمر الفنانة إلهام شاهين خلال الأحداث بمشاكل عديدة، حيث تقع في خلاف مع صاحب البناية التي تقيم فيها، أما أحمد فهمي فيظهر بدور فريد، الذي درس الطب لكنه يقرر أن يعمل شيف.



ما هى مواعيد عرض مسلسل "ألفريدو " ؟



العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

نجوم مسلسل حكاية ألفريدو





يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.