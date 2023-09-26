غدًا.. دياب يطرح "هاروني بوس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان والمطرب دياب لطرح أغنيته الجديدة بعنوان “هاروني بوس “، ومن المقرر أن يتم طرحها غدًا الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب”.



تفاصيل أغنية "هاروني بوس"

والأغنية من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، ولقد روج لها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بمقطع من الأغنية.

ما هي آخر أعمال دياب الغنائية؟



يذكر أن أخر أعمال دياب الغنائية هى أغنية فيلم "وش في وش"، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، خاصة أنه مناسب لجميع الفئات العمرية، ويناقش عدة مشكلات فى إطار اجتماعى وهو من إخراج وليد الحلفاوي، وتشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، وسلوى محمد علي، وبيومي فؤاد.

ما هي آخر أعمال دياب الدرامية؟



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال دياب الدرامية هو مسلسل "تحت الوصاية" الذي شارك به في موسم رمضان الماضي لعام 2023، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وبطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول شخصية «حنان» التى تجسدها الفنانة منى زكي، وتسعى حنان إلي تحمل مسؤولية أبنائها بعد وفاة زوجها، ولكن تتعرض للظلم من أهالى زوجها المتوفي بعد وصاية والد زوجها عليها وعلى أولادها، وتعيش حنان حالة مأساوية وتُقرر الهروب هي وأبنائها، وتأخذ المركب إلى ميناء دمياط، لتبدأ حياة جديدة وتحاول خلال رحلتها أن تكسب رزقها من المركب وتظن أنها نجحت في خطتها ونجت ولكن شقيق زوجها يكون لديها موقف آخر بعد سرقة المركب ويقرر البحث عنها والإنتقام منها.



جوائز مسلسل تحت الوصايا من مهرجان القاهرة للدراما



وحصل المخرج محمد شاكر خضير على جائزة أفضل مخرج، وحصلت النجمة منى زكي بطلة المسلسل، على جائزة أفضل ممثلة باختيار أعضاء لجنة التحكيم، وأفضل ممثلة بناء على تصويت الجمهور عن دورها بالعمل.

كما فاز مدير التصوير بجائزة أفضل تصوير، وذهبت جائزة أفضل مونتاج للمونتير أحمد حافظ، وكانت جائزة أفضل ممثل دور ثان من نصيب الفنان رشدي الشامي مناصفة