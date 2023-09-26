انت الان تتابع خبر تحطيم الأرقام القياسية السلبية: حكاية أعمال تامر حسني التي تعرضت لضعف الإيرادات في السينما، وآخرها فيلم تاج، ما الأسباب والتداعيات المثيرة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استمر فيلم تاج بطولة تامر حسني في عرضه السينمائي لمدة 11 أسبوعًا قبل أن يتم سحبه من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات في الفترة الأخيرة. حقق الفيلم إيرادات هزيلة في الأيام الأخيرة، لا تتجاوز 800 جنيه، وذلك بعد طرح مجموعة جديدة من الأفلام في دور العرض السينمائي.

تمكن فيلم تاج بطولة تامر حسني من تحقيق إيرادات تجاوزت 45 مليون جنيه خلال فترة عرضه في موسم عيد الأضحى، وفقًا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ليس فيلم تاج لـ تامر حسني هو الفيلم الأول الذي يتم سحبه من دور العرض خلال موسم صيف 2023 السينمائي بسبب ضعف الإيرادات. تم سحب فيلم "شمس" للمخرج معوض إسماعيل مؤخرًا، وتتضمن القائمة أيضًا أفلام "مندوب مبيعات"، "5 جولات"، "البطة الصفرا" بالإضافة إلى "مطرح مطروح".