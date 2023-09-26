انت الان تتابع خبر بعد بلوغها سن الخامسة والاربعين.. زفاف مي عز الدين يحرق قلب طليقها محمد زيدان ويفجر ضجة.. لن تتخيل من هو العريس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبار زفاف الفنانة مي عز الدين البالغة من العمر 43 عامًا، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى في قائمة الأخبار الرائجة.

انتشرت صورة لمي عز الدين بفستان الزفاف إلى جانب المطرب سعد الصغير، مما جعل العديد من المتابعين يعتقدون أن هذه الصورة فعلاً من ليلة زفافهما.

عند البحث عن الصورة التي ظهرت فيها مي عز الدين بفستان الزفاف إلى جانب سعد الصغير، تبين لنا أنها تعود في الواقع إلى إحدى مشاهد مسلسل "دلع البنات" الذي عرض في عام 2014.

قدمت مي عز الدين في هذا المسلسل شخصيتين، الأولى هي فتاة شعبية تعمل في مجال الأفراح وترث مدرسة من عمها الذي يعيش في إيطاليا، والثانية هي جدة تعيش معها.

لم تتزوج مي عز الدين حتى الآن وترفض هذه الفكرة بسبب شخصيتها، ولكنها تعرضت للعديد من شائعات الزواج خلال السنوات الماضية. ولكن المرة الوحيدة التي أعلنت فيها خطبتها بالفعل كانت في عام 2009 عندما خطبها محمد زيدان لاعب كرة القدم، ولكن الخطبة لم تدم سوى بضعة أشهر قبل أن يعلنا انفصالهما.