تفاصيل شخصية شريف منير في مسلسل "قائمة الأماني"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ فريق عمل مسلسل "قائمة الأماني" التحضير له الفترة الماضية استعداد لتصويره قريبا، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويظهر شريف منير خلال الأحداث بدور رجل متزوج من الفنانة رانيا يوسف، وتجمعه علاقة حب شديدة بها.



من هم أبطال مسلسل "قائمة الأماني"؟

والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين.

ما هي أحدث أعمال شريف منير؟

ويشارك شريف منير حاليًا في فيلم" ليه تعيشها لوحدك"، ويجسد خلال الأحداث دور طبيب، وهو بطولة خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وآخرون من النجوم، وهو من إخراج حسام الجوهري.

رانيا يوسف وفيلم "فيتو"

وفي سياق آخر، تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامي يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامي والذى تم عرضه عام 2015.

ما هي آخر أعمال رانيا يوسف؟





يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل "عالم تاني" بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، تدور أحداث المسلسل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.

أحداث مسلسل “عالم تاني”





تدور أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.