تعرف على تفاصيل جولة جورج وسوف الغنائية بالولايات المتحدة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء عدد من الحفلات الغنائية ضمن جولته الغنائية بالولايات المتحدة.



تفاصيل الجولة الغنائية لجورج وسوف



من المقرر أن تبدء الجولة الغنائية في يوم 28 أكتوبر المقبل وذلك بولاية لوس أنجلوس، ويحيي حفله الثاني في يوم 4 نوفمبر المقبل بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية، ويكون الختام في يوم 5 نوفمبر المقبل بولاية نيوجيرسي ويقدم خلال الحفلات أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة للجاليات العربية التي تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية.



ما هي آخر أعمال جورج وسوف الغنائية؟



وطرح جورج الفترة الماضية أغنية بعنوان "نص عمري" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، ورثى خلالها نجله وديع، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

تقول كلمات الأغنية: “قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر”.

وفاة وديع نجل جورج وسوف

وجدير بالذكر أن توفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، في شهر يناير الماضى بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه فى مصابه الأليم.