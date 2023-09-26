فيلم The Nun يتصدر شباك التذاكر الأمريكي متفوقًا على Expend4bles

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح الجزء الجديد من فيلم The Nun في الاستحواذ على شباك التذاكر الأمريكي وفق المؤشرات المحلية بموسم عرض خريف 2023.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حقق في افتتاحيته داخل أمريكا فقط إيرادات قدرت بـ 8.4 مليون دولار، متفوقًا على فيلم Expend4bles الذي قدرت إيراداته الافتتاحية ما بين 4 و6 مليون دولار.

Expend4bles

خيبة أمل

و تلاحق التنبؤات السلبية الجزء الرابع المنتظر من أفلام Expendables للنجم سيلفستر ستالون، بعد مشهدة النقاد له، ومنحه تقييمات سلبية واسعة النطاق.

ووفق موقع "ديد لاين"، كان من ضمن أحدث التنبؤات التي طالت الفيلم، تراجع قيمة إيراداته الإفتتاحية من 14 مليون دولار، لما يتراوح بين 8 و10 ملايين دولار.

وحصل الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام Expend4bles للنجم سيلفستر ستالون على انتقادات لاذعة من النقاد قبل طرحه بصالات العرض.

طرح الإعلان الترويجي

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Expend4bles، الجزء الرابع من سلسلة أفلام الحركة الشهيرة للنجم الكبير سيلفستر ستالون.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي الذي كشف ظهور مجموعة كبيرة من النجوم في الجزء الرابع الجديد من الفيلم، ومنهم ميجان فوكس، و"فيفتي سنت"، مع عودة جيسون ستاثام لدور البطولة بجانب ستالون.