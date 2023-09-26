في هذا الموعد.. رامي صبري يختتم حفلات الصيف في الأردن

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم رامي صبري لإحياء أخر حفلاته الصيفيه والتي يودع بها موسم الصيف وسيكون هذا الحفل بالأردن بالعاصمة عمان تحت شعار “ليالي صيف 2023”، يوم 20 أكتوبر المقبل.



أغاني رامي صبري بالحفل



ويقدم رامي صبري لجمهوره خلال الحفل، مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها "ملك الفرفشة، كعبك علي، كلمة، غريب الحب، هموت من غيرها، إنتي بتهزري، عيونه لما قابلوني، شطّبنا، بقابل ناس، فارق معاك، أسيبك يومين، الراجل، أنا معاه، أهد الدنيا، الكلام كله عادي، ما بلاش تقولي" وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.

حفل رامي صبري بالإسكندرية



ويستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك وسط جمهوره داخل أحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الإسكندرية.

ما هي آخر أعمال رامي صبري الغنائية؟

وكان قد طرح النجم رامي صبري، أحدث أغانيه الصيفية «كعبك علي»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتخطت الأغنية حاجز الـ 2 ونصف مليون مشاهدة، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

وتقول كلمات أغنية «كعبك على»: «سألونى حبيبى ياما سألونى، فى أحلى منك ف عيونى، سألونى حبيبى ياما سألونى، فى أحلى منك ف عيونى، أنا قلت لا لا لا لا، طبعا مفيش أحلى، مالقتش ف الدنيا، حد ف جمالك ده، أنت كعبك علي، حظى جه من السما، يوم ما قربتلي، من يومى ب أحبك من يومى، وأنت اللى بتحليلى يومى، فى حد وإنت معاه تنسى الحياه وياه، قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا، أنت كعبك علي جامد وأكدتلي، حظي جه من السما يوم قربتلى».

من هم صناع أغنية “ملك الفرفشة”؟



والجدير بالذكر أن الفنان رامى صبرى، تألق بأحدث أغانيه «ملك الفرفشة»، فى موسم صيف 2023، والذي أطلقها مؤخرًا عبر قناته الخاصة على «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحات كبيرة وتخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر منصة «اليوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع أحمد خليل وكريم شيندى.

وجاءت كلمات أغنية «ملك الفرفشة» كالآتي: «ياملكِ الفرفشة والروقان والنعنشة، قبلك دُنيتى، كانت صورة مِنغمشة، عمايلك مُدهشة معششة، فى قلبي أعمل ايه؟، تضحكلى الضحكة أروق وأصفىّ، تعدِل مزاجى قوام، إنت إخترعت إزاى وصفه، بتجمِل الأيام، ياخاطفنى حتة دين خطفه، يابو أحلى كلام، أنت اللى وجودك يبسِطنا، ده كلام خلاص معروف، ده انت مهنينا مسيطنا».