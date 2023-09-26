عودة أحمد فهمي لحماية الهام شاهين.. ملخص الحلقة الثانية من "ألفريدو "

القاهرة - محمد ابراهيم - عرض مساء أمس الحلقة الثانية من مسلسل "ألفريدو"، التي دارت أحداها حول عودة أحمد فهمي من إيطاليا بعدما علم بمرض عمته “سوسو” إلهام شاهين، وأثناء دخوله الشقة يجد مساعدتها ترفع صوتها عليها وتقوم بتوبيخها، فقام بتطردها على الفور.

وقام “فريد” أحمد فهمي خلال الحلقة الثانية من مسلسل “ألفريدو” بتحضير الفطار لعمته الهام شاهين ثم جلسا في الشرفة ليتناولا الفطار معًا، وظهرت "سارة" ندى موسى التي تجسد دور طبيبة أطفال وهي تكشف على أحد الأطفال داخل عيادتها لتجد فريد قد أرسل إليها طلب صداقة على تطبيق فيسبوك ثم يحدثها ويخبرها بعودته إلى مصر، ويتصل بها بناء على طلب منها ويتحدثان عن أمور حياتهما الشخصية ثم طلب مقابلتها.



وعند عودة فريد للمنزل يجد سلمى زوجة أخيه وهي تأخذ ثريا "إلهام شاهين " خارج المنزل ليدخل الشقة ويجد شقيقه يوقع عقد بيع الشقة ويتشاجر معه ويقوم بطرده هو وزوجته ليجلس مع ثريا وتظل تبكي ويحاول تهدأتها.

الذهاب للطبيب

يأخذ فريد ثريا لطبيب صديقه يدعى شادي "أحمد فريد"، ويتحدث معاها سائلًا إياها عن اليوم وبعض الاختبارات للذاكرة، ثم تخبره بإنها تريد الذهاب للحمام، ويخبره شادي بإنه وجد لها ممرضة تجلس معها متخصصة في مرض الزهايمر، ثم تعود ثريا إليهما ويعودان للمنزل.



تفاصيل المسلسل





يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

ما هي تفاصيل شخصية إلهام شاهين وأحمد فهمي في حكاية “ألفريدو”؟



وتمر الفنانة إلهام شاهين خلال الأحداث بمشاكل عديدة، حيث تقع في خلاف مع صاحب البناية التي تقيم فيها، أما أحمد فهمي فيظهر بدور فريد، الذي درس الطب لكنه يقرر أن يعمل شيف.



ما هى مواعيد عرض مسلسل "ألفريدو " ؟



العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

نجوم مسلسل حكاية ألفريدو





يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.