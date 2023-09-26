غدًا.. عزاء المخرج أحمد النحاس في مسجد المشير طنطاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف نجل المخرج الراحل أحمد النحاس عن موعد تلقي عزاء والده، مُشيرًا إلى أنه من المقرر إقامة عزاءه غدًا في مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

وفاه المخرج أحمد النحاس



وتوفى المخرج أحمد النحاس أمس الاثنين عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت ابنته نهى النحاس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

معلومات عن المخرج أحمد النحاس

هو مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ مشواره الفني كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء دراسته بالمعهد منذ عام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.



ما هي أعمال المخرج أحمد النحاس؟

وقام أحمد النحاس بإخراج أول فيلم طويل له في عام 1984، بعنوان "الطائرة المفقودة"، وبعدها أخرج العديد من الأفلام منها "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق"، كما اتجه في منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية ومن أشهر أعماله: "الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش"