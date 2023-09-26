«الليلة الأخيرة» ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح بدولة الإمارات بالعرض المسرحي «الليلة الأخيرة» ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وتدور أحداث العرض حول الفتاة الشابة مريم التي تعاني من الوحدة وتواجه العنوسة بألم مرير، فتاة جميلة حرمت من الزواج بسبب الأب الذي يرفض طلب كل من يتقدم للزواج منها بسبب عرقه أو فقره، وعلى رأس هؤلاء كان حبيبها الذي تمنت الزواج منه وتأسيس تلك الأسرة التي ما دام حلمت بها.

فريق عمل مسرحية «الليلة الأخيرة»



كتبت المسرحية بطريقة شاعريه تحرك الوجدان نحو مريم التي تعيش وهي تتمنى كل ليلة أن تكون ليلتها الأخيرة، والمسرحية تأليف سعادة محمد سعيد الظنحاني، وإخراج العراقي القدير فيصل جواد، وبطولة الفنانة المصرية لمياء كرم، وإشراف عام حمد الظنحاني.

تفاصيل الدورة السادسة للمهرجان

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.