نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة.. صوفيا لورين تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة العالمية صوفيا لورين، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد نقلها إلى المستشفى فى الساعات الاخيرة، حيث خضعت لعملية جراحية طارئة بعد أن سقطت في منزلها في جنيف بسويسرا، مما أدى إلى إصابتها بكسور متعددة فى القدم.

سقوط صوفيا لورين في منزلها بجنيف

ونشر الفريق الخاص بسلسلة مطاعمها منشور خلال حسابها الرسمي،:معلقين: "تسبب سقوط صوفيا لورين في منزلها بـ جنيف في إصابتها بكسور في الورك، وبعد أن خضعت لعملية جراحية بناجحة، سيتعين عليها الآن البقاء تحت المراقبة لـ فترة قصيرة من التعافي واتباع طريق إعادة التأهيل، ولحسن الحظ أن كل شيء سار للأفضل وستعود السيدة معنا قريبًا جدًا، وينتهز الفريق بأكمله في مطعم صوفيا لورين هذه الفرصة ليتمنى لها الشفاء العاجل".



وكان من المقرر أن تفتتح صوفيا لورين فرعًا رابعًا جديدًا لسلسلة مطاعمها في مدينة باري الإيطالية، ولكن بسبب الحادث تم التأجيل لأجل غير مسمي.

إحتفال صوفيا لورين بعيد ميلادها



احتفلت صوفيا لورين بعيد ميلادها الـ89، حيث نشرت منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، تشكر فيه متابعيها وجمهورها الذى تذكرها فى عيد ميلادها بكل الحب والتقدير.

ما هي آخر أعمال صوفيا لورين؟

وكان آخر أعمال صوفيا لورين عام 2020، بعد أن شاركت في فيلم “ذي لايف أهيد” “The Life Ahead”، وهو عمل مقتبس عن رواية للكاتب رومان جاري أخرجه ابنها إدواردو بونتي، وبسبب هذا الدور نالت عام 2021، جائزة “دافيد دي دوناتيلو” السينمائية الإيطالية في فئة أفضل ممثلة.