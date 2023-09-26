انت الان تتابع خبر بسمه بوسيل في ظهور خادش للحياء بملابس السباحه بعد طلاقها مع مجموعه شباب و تقهر طليقها تامر حسني برفقة هؤلأ !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت النجمة المغربية بسمة بوسيل في صورة جديدة على حسابها في إنستغرام، وهي تستمتع بوقتها في المسبح برفقة بناتها. وارتدت بوسيل مايوهًا أسودًا، حيث كانت تظهر في الصورة الجزء العلوي منه فقط، وتركت شعرها مبللاً.

لقد أعجبت الصورة الجمهور الذي أعرب عن إعجابه بجمال بوسيل، وتمنوا لها السعادة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها بعد طلاقها من الفنان تامر حسني. وقد تباينت ردود الفعل حول الصورة.

من ناحية أخرى، انتقد البعض الإطلالة الجريئة لبوسيل في المايوه، وخاصةً أنها تتواجد في مسبح مختلط، وظهرت مجموعة من الشباب في الخلفية. وقد تساءل البعض عما إذا كانت تهدف إلى استفزاز تامر حسني الذي يشتهر بحرصه على احتشام زوجته السابقة والالتزام بالعادات والتقاليد.

يجدر بالذكر أن تامر حسني لم يعلق على صورة زوجته السابقة بالمايوه، حيث يحاول الفنان الابتعاد عن عرض حياته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تشتعل الأزمة بين الثنائي، حيث اختلقت بوسيل أزمة كبيرة عبر حسابها في إنستغرام بعد احتفال تامر حسني بزفاف مديرة أعماله هالة عمر. وكتبت بوسيل منشورًا طويلًا هاجمت فيه هالة ووصفتها بـ "خرابة البيوت"، وهاجمت تامر لأنه يحتفل مع الشخصة التي تسببت في تدمير عائلته وأولاده، على حد تعبيرها. ثم أعلنت أنها حظرت طليقها نهائيًا من حسابها في إنستغرام.

في تقرير حصري ومثير للجدل، كشفت الإعلامية اللبنانية الشهيرة نضال الأحمدية عن تفاصيل مثيرة للجدل في الأزمة العاطفية التي تعصف بالفنان المصري الشهير تامر حسني وزوجته الجميلة بسمة بوسيل. وفي حديثها الصادم، أكدت الأحمدية أن تامر حسني ليس هو الشخص الذي يشاع عنه في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بل هو رجل رائع ومحترم يحترم زوجته ولم يقم بأي خيانة كما يروج لها البعض.

ومع ذلك، أشارت الأحمدية إلى أن الأزمة تنشأ من شخصية بسمة بوسيل الصعبة والمتطلبة، حيث تظهر علنًا خلافاتها الزوجية وتكشف أسرارها الخاصة بشكل مستمر. وهذا السلوك غير المحترم يؤدي إلى تفاقم المشاكل بينهما وزعزعة استقرار العلاقة.