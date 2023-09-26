زوينة الكلبانية تستعرض تجربتها الروائية فـي جلسة حوارية بعبري

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

بحضور عدد من المهتمين في المجال الأدبي والثقافي استعرضت الروائية زوينة الكلبانية تجربتها الروائية في جلسة حوارية نظمتها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الظاهرة بصالة الأنشطة بالمجمع الرياضي بعبري. الكلبانية تحدثت عن مسيرتها الابداعية في مجال الرواية القصصية ومؤلفاتها والمراكز التي حصلت عليها من خلال مشاركاتها بحصولها على جائزة المرأة العربية المتميزة في الإبداع الأدبي. وجرى خلال الجلسة مناقشة العوامل المساعدة والمهارات المطلوبة لتشجيع النشء ككتاب ومؤلفين مستقبلا وتذليل التحديات التي قد تواجه الكاتب في مختلف المجالات الثقافية والأدبية. ادار الحوار فهد المنذري رئيس إدارة صالون قيد الأوابد الثقافي بعبري.

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