محافظة البريمي تحتضن الملتقى الأدبي والفني مطلع نوفمبر المقبل

مسقط ـ «الوطن»:

يعد الملتقى الأدبي والفني ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المهمة التي تحرص وزارة الثقافة والرياضة والشباب على إقامتها سنوياً، وأوضح عبدالله بن محمد الحارثي، مدير عام المديرية العامة للمعرفة والتنمية الثقافية، بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، أن الوزارة هذا العام ألغت شرط الفئة العمرية للمشاركة في الملتقى الأدبي والفني، بغية إتاحة الفرصة أمام أكبر قدر من المشاركين، إلى جنب استيعاب التجارب المتحققة، مشيرا إلى أن الملتقى الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب سيقام في نسخته السادسة والعشرين، في محافظة البريمي، خلال الفترة من 5 الى 9 نوفمبر المقبل، ليواصل دوره الريادي الذي بدأه قبل خمسة وعشرين عاما، باعتباره تجمعا ثقافياً سنويا، يتنافس الكتاب والأدباء على مسابقته السنوية في فروع الكتابة الأدبية، وهي الشعر بنوعيه، الفصيح والشعبي، والقصة القصيرة، ويجمع المشاركين في لقاءات وجلسات وحلقات يعرضون فيها إبداعاتهم ويتبادلون الآراء والنقاشات الثقافية والفنية مع لجان التحكيم، تحقيقا لأهداف الملتقى في اكتشاف المواهب الإبداعية وصقلها وإتاحة الفرصة لها للمساهمة في الارتقاء بالمشهد الثقافي العماني. وأضاف الحارثي بأن الملتقى يشتمل على عدة مجالات تتمثل في المسابقة الرئيسية في الشعر بشقيه الفصيح والشعبي والقصة القصيرة، إلى جانب إقامة حلقات متخصصة في مجال الكتابة الإبداعية، وقراءات للمشاركين، مع الاستماع إلى مداخلات أعضاء لجان التحكيم الذين سيقدمون إضاءات نقدية على النصوص المشاركة طيلة أيام الملتقى. كما يشتمل برنامج الملتقى على أمسية شعرية لبعض شعراء محافظة البريمي وتكريم أحد رموز الإبداع في المحافظة.

المسابقة الأدبية

وفيما يتعلق بشروط المشاركة في الملتقى أوضح الحارثي بأنه يشترط أن يكون المشارك عُماني الجنسية، وأن يلتزم العمل بالأسس الفنية للمجالات الأدبية والفنية المطلوبة لكل مجال. وأن يكون العمل حديثاً ولم يسبق نشره في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو المشاركة به في فعاليات مشابهة، منوها بأن لا يكون النص مخالفا للقيم الاجتماعية والدينية والعادات والتقاليد والثوابت الوطنية للدولة، مشيرا إلى أنه يحق للمشارك التقدم بعمل واحد فقط، وتقتصر المشاركة على مجال واحد. وستمنح النصوص الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى في مجالات المسابقة جوائز مالية.

تشكيل وموسيقى

وفي مجال الفنون أوضح عبدالله الحارثي، بأن الملتقى يشتمل على حلقة فنية في مجال النحت على الخشب، مبينا بأن المشاركة مقتصرة على العُمانيين من الفئة العمريّة 18 سنة فما فوق، وستكون الحلقة في مجال النحت على الخشب للفئة المبتدئة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الورشة ستشتمل على جوانب معرفية وتطبيقات عملية وحلقات تذوق ونقد للأعمال، وستكون الأعمال النحتية المنجزة من الأخشاب العمانية بأنواعها. وفي الإطار الفني أوضح مدير عام المديرية العامة للمعرفة والتنمية الثقافية، بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، بأن الملتقى يشتمل على أمسيات فنية وموسيقية تحت مسمى (طربيات)، ستقام في محافظة مسقط، بالتزامن مع مناشط الملتقى الذي يقام في محافظة البريمي، مشيرا إلى أن هذه المسابقة الغنائية تأتي من منطلق حرص وزارة الثقافة والرياضة والشباب على دعم المواهب الغنائية.