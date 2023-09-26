انت الان تتابع خبر في أوقح ظهور على مر التاريخ .. المغربية دنيا بطمة بصور أكثر جرأة من سابقيها في أحدث إطلالة لها “اتفرج”والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها عبر حسابها على انستجرام بصور تظهرها بملابس مثيرة، ما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها الذين اعتبروها جريئة. وقد هاجم البعض بقسوة إطلالتها الفاضحة.

ونشرت دنيا بطمة مقطع فيديو جديد ركزت فيه على إظهار صدرها بشكل غير مألوف. ظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي تجلس في سيارة وترتدي فستانًا شفافًا من الجهة العلوية.

وقبل أيام، استعرضت الفنانة المغربية أردافها عندما قررت الجلوس بطريقة مثيرة قبل أن تتوجه إلى الدار البيضاء.

وفي الصورة، ظهرت دنيا بفستان زهري لامع يحتوي على فتحة في منتصف الجزء السفلي تكشف عن ساقيها. وقد اختارت دنيا بطمة أن تجلس بطريقة تبرز أردافها بوضوح، مستعينة بأغنية "قولي متى" للفنان المغربي سعد لمجرد.