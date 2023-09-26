نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوقت في فن المونولوج وحققت نجاح مع إسماعيل ياسين.. أبرز محطات ثريا حلمي في ذكرى ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمي التي تميزت بخفة الظل والصوت العذب وحبها للمونولوج، وهي ولدت يوم 26 سبتمبر عام 1923، وعرفت بالطفلة المعجزة لاقتحامها غناء المونولوج منذ طفولتها، وبعد شهرتها الواسع تعتبر أولى السيدات التي عملت في فن المونولوج وتميزت في غناءه واستمرت في هذا اللون الغنائي من أوائل الاربعينيات وحتى منتصف الستينيات.

نشأة ثريا حلمي





️ولدت ثريا حلمي في مغاغا بمحافظة المنيا عام 1923، لها شقيقة واحدة تدعى ليلى حلمي وكانت تتميز بعذوبة صوتها وإشتهرت بالغناء الشعبي، واحترفت ثريا فن المونولوج وهي في الثامنة من عمرها، ولقبت بأصغر مونولوجيست في العالم العربي بل في الشرق، وسافرت إلى الجزائر ولبنان وغيرها من البلدان العربية لاحياء الاحتفالات والمناسبات المختلفة.

تزوجت ثريا من أنطون عيسي ابن شقيقة الفنانة بديعة مصابني، فهي بذلك نشأت وتزوجت من أسرة فنية.

ابرز محطات نجاح ثريا حلمي

️قدمت ثريا حلمي ما يقرب من 300 مونولوج ثم اتجهت إلى عالم السينما حيث قدمت للسينما أكثر من 60 عمل سينمائي، وكونت ثنائي ناجح مع إسماعيل يس ومن أبرز أفلامها مع اسماعيل ياسين:" اسماعيل يس في بيت الأشباح،إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة".

تميز ثريا حلمي في فن المونولوج

️قررت ثريا حلمي الاستمرار وزاحمت الرجال عن جدارة في فن المونولوج وتفوقت عليهم ، فهي الوحيدة التي جمعت بين بيرم التونسي وعلي إسماعيل في عمل واحد وهو مونولوج "أهو كده".

ترشيح أغنية حب إيه للفنانة ثريا حلمي قبل أم كلثوم

️روى الراحل بليغ حمدي أن كلمات أغنية "حب إيه" والتي كتبها عبدالوهاب محمد، وغنتها أم كلثوم، كانت مكتوبة في الأساس لتغنيها ثريا حلمي، لولا أن بليغ وجد نفسه أمام أم كلثوم فجأة، وكان عليه أن يرتجل لحنا، فغيرت الكلمات مسارها.

أبرز أعمالها السينمائية

شاركت ثريا حلمي في عدة أعمال سينمائية

منها فيلم:" السوق السوداء، القرش الأبيض، أنا وابن عمى النفخة الكدابة، الستات عفاريت، الصيت ولا الغنى، اليتيمان 1949 أحبك انت، صاحبة اللاليم، 1951 بيت الأشباح، الحب بهدلة، الهوا مالوش دوا، بشرة خير، أمنت بالله، حظك هذا الأسبوع، كلمة الحق، اسماعيل يس يقابل ريا وسكينة، زقاق المدقْ اضراب الشحاتين ، الحرامى".

اعتزال ثريا حلمي

️إعتزلت ثريا حلمي فن المونولوج عام 1966 بعد تراجعه وقلة اهتمام الناس به، وظلت مستمرة في مجال التمثيل حتى أعتزلته هو الآخر عام 1969.



وفاة ثريا حلمي

توفت الفنانة ثريا حلمي في يوم 9 أغسطس عام 1994.