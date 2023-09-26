نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تفاصيل مسلسل "نصي الثاني" على منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض منصة شاهد، مسلسل “ نصي الثاني ” للفنان علي ربيع وهو في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المقرر عرضه يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر الجارى.

احداث مسلسل نصي الثاني

تدور أحداث مسلسل “ نصي الثاني ” حول قصة شاب ثلاثيني يعمل في أحد المصارف ولا يحسن التعامل مع الجنس اللطيف، وما زال يبحث عن الحب، في ظل ضغوط من الأهل لتزويجه وإيجاد ابنة الحلال المناسبة في أسرع وقت ممكن.

نجوم مسلسل نصي الثاني

يشارك الفنان علي ربيع في مسلسل “ نصي الثاني ”، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

علي ربيع يبحث عن الحب

كشف الفنان علي ربيع شخصيته في المسلسل أن "نادي حمدي النادي هو شاب بسيط "مالوش علاقة بالحب"، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني"، لافتًا إلى أنه لا يبحث عن عروس، بل عن الحب عامة لأنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي في حياته، جراء مشكلة حصلت له في المدرسة خلال الطفولة، وتحوّلت إلى عقدة عندما كبر، هذه العقدة جعلته يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، مما أدى إلى تطوير شخصية خجولة وغير واثقة من نفسها. هذه الصفات تجعل من الصعب عليه إقامة علاقات رومانسية، وستولد العديد من المواقف الكوميدية. وهو لا يريد أن يتزوج زواج صالونات، لأنه يعتقد أن هذا النوع من الزواج لا يضمن السعادة الزوجية، ويشير أن "في كل حلقة معنا نجمة سنتعرف إلى قصة نادي معها".

وأشار ربيع إلى أن "بطاقة سحرية تقع في يد نادي، كلما كتب اسمًا عليها وجد فتاة بالاسم نفسه تقع في حبه، لكن الحبكة ليست مبنية على هذا الأمر بالتحديد"، متوجهًا بالشكر إلى "كل النجمات اللاتي كن ضيفات شرف في المسلسل". ويردف قائلًا أن "العديد من المواقف الطريفة تحصل بينه وبين والديه النجمين محمود البزاوي وسلوى عثمان، فيها الكثير من الضحك، كما أن الممثل القدير محمد محمود يقدم دورًا رائعًا".

محمد محمود “العمر مجرد رقم”

تحدث محمود محمود عن دوره قائلا: "أنني أقدم شخصية عصام وهو صديق نادي، الذي تخرج معه من الجامعة في الدفعة نفسها، مشيرًا إلى التفاصيل المثيرة لدوره وكيف يتعامل مع الكوميديا في العمل.

وتابع:" هذه الفكرة بذاتها طريفة، حيث أن الرجل أمضى أكثر من 20 عامًا في السنة الجامعية نفسها، وهو يعيش في شخصية شاب تخرج حديثًا من الجامعة، والعمر بالنسبة له مجرد رقم في البطاقة".

وأوضح: "أنني حينما قرأت الشخصية شعرت أنها خفيفة ولم يسبق لي تقديمها، وأتعامل معها كأنني في عمر الشباب، وأعامل والد نادي ووالدته وكأنهما والدي ووالدتي، وهما في مثل سني".

ويعتبر محمد محمود أن العمل يقدم كوميديا الموقف، عن شاب خجول لا يحسن التعامل مع النساء، ويقرر عصام أن يعطيه خبرته، ما يعرضه للكثير من المشاكل".

محمود البزاوي “صراع الأجيال”

يستهل محمود البزاوي كلامه بالإشادة بمنصة شاهد، "التي حققت لنا مطامعنا في الدراما، فأنا أقدم هنا ثالث أدواري من خلالها، وأطلّ في أدوار مختلفة لا تشبه بعضها البعض، وتقدم تنوعًا كبيرًا في الدراما والمحتوى".

ويواصل حديثه عن شخصية حمدي النادي والد نادي، وكيف يتغير دوره خلال تطور القصة، متحدثًا عن العلاقة بين الأب والابن".

وقال أن "حمدي ناظر ورجل كلاسيكي في تربيته وفهمه للعلاقة بين الأب والابن، لكن هذه الصورة تتبدل في النصف الثاني من الحلقات، حينما يكتشف أنه لا يمتلك أي حقيقة مطلقة، وعليه متابعة ابنه ليفهم الحياة أكثر.

كما أنه يتورط في مشكلة تتعلق بابنه ويدرك لاحقًا أنه يجب أن منحه حرية الاختيار في حياته". ويقول أن "من يربط بين جيلين في هذا العمل هو الممثل محمد محمود الذي يقدم دورًا خفيف الظل"، مثنيًا على المخرج عمرو صلاح وهو مخرج واع، ومدرك ولديه إحساس كوميدي وخياله متفق معنا، وأنا مستمتع بالعمل معه".

سلوى عثمان “انصاف الطموحة”

من جانبها، تعبر سلوى عثمان عن سعادتها بالعمل مع منصة شاهد، وتقدر تنوع الشخصيات والأدوار المتاحة لها، وهي تجسد دور إنصاف والدة نادي، "التي تريد لابنها أن يتزوج سريعًا، لكن عقدة تعرض لها في الطفولة أخرت الأمر"، لافتة إلى طموحات الشخصية في العمل".

واضافت قائلة أن "إنصاف، هي ربة منزل، لكن لديها طموحات كبيرة لذا أسست مشروعًا خاصًا بها فافتتحت قناة طهي على موقع يوتيوب، تقدم فيه "أحلى الأصناف مع إنصاف"، وتحكي عن ابنها في القناة وإنه ا تبحث له عن عروس، ثم تتراجع بحجة أنها لا تريد التطرق إلى الحياة الشخصية".

كما تشيد بالتعاون مع المخرج عمرو صلاح، الذي يمتلك حسًا كوميديًا رائعًا".

موعد عرض مسلسل نصي الثاني



من عروض شاهد الأولى، يُقدم مسلسل "نصي الثاني"، اعتبارًا من 28 سبتمبر 2023 على شاهد.

