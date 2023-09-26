نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم واحد "أولاد حريم كريم " يحقق 82 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم «أولاد حريم كريم» للمخرج علي إدريس، إيرادات متوسطة في دور العرض أمس، بينما بدأ أبطال الفيلم جولات خارجية للترويج للفيلم.

إيرادات فيلم أولاد حريم كريم



وقال محمود الدفراوي الموزع السينمائي، إنّ فيلم أولاد حريم كريم حقق أمس 82 ألف جنيه بدور العرض، كما حقق ردود فعل إيجابية لدى طرحه في دور العرض أمام الجمهور.

من هم أبطال فيلم أولاد حريم كريم؟

ويعود فريق العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم لتقديم جزء جديد من فيلم حريم كريم الذي جرى إنتاجه عام 2005، وهم مصطفى قمر، علا غانم، خالد سرحان، داليا البحيري وبسمة، بجانب عدد من الأبطال الجدد، وبينهم تيام قمر، بشرى، عمرو عبدالجليل ورنا رئيس.

فيلم أولاد حريم كريم وأحداثه

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

أشخاص لم تظهر في الجزء الثاني

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

العرض الخاص لـ فيلم أولاد حريم كريم

وكان صناع العمل احتفلوا مؤخرا بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير، وقدم مصطفى قمر خلاله أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".